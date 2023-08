Nagorno-Karabakh | a un passo dalla crisi umanitaria

(Di giovedì 3 agosto 2023) Mentre le tensioni tra Armenia e Azerbaigian stanno sfociando in una, per via del fatto che gli armeni che vivono inaccusano carenze di beni di prima necessità e chiedono a Stati Uniti e Ue di intervenire, il Cremlino apre un fronte politico con Astana sollevando dubbi sulle posizioni del primo ministro Nikol Pashinyan (nella foto). Qui Baku Il parlamentare Ramin Mammadov, membro del partito Milli Majlis, ha assunto il ruolo di responsabile dei contatti con i residenti armeni che vivono nella regione deldell’Azerbaigian. La nomina è propedeutica al tentativo di organizzare un vertice a Yevlakh tra i rappresentanti del governo dell’Azerbaigian e i rappresentanti della minoranza armena. Ufficialmente la proposta di un incontro non è venuta dall’esterno, ma ...

Il sostegno all'Azerbaijan durante il conflitto ine l'avvicinamento ai paesi "Stan" all'indomani dello scoppio della crisi in Ucraina ne sono un esempio perfetto, anche perché tutte ...Due interviste esclusive cui abbiamo lavorato per mesi, quelle con i leader di Armenia e Azerbaigian, coinvolti in uno dei conflitti più lunghi del mondo per il, teatro di alcuni degli episodi più violenti della storia recente del Caucaso meridionale. Nonostante un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia nel 2020, le tensioni sono ...

Pe, preoccupati da peggioramento situazione Nagorno-Karabakh Agenzia ANSA

Euronews ha intervistato Ilham Aliyev, presidente dell'Azerbaigian, e Nikol Pashinyan, primo ministro dell'Armenia #Globalconversation ..."Siamo profondamente preoccupati per il rapido deterioramento della situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh a causa del blocco in corso da parte dell'Azerbaigian del Corridoio Lachin in violazione ...