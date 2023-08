My Home My Destiny anticipazioni trama 4 agosto | tutti in ospedale | crocevia di intrighi e bugie

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ledelladi MyMy, che tornerà venerdì 42023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. MyMytorna domani, venerdì 42023, alle 15:45 su Canale 5 con l'ultima puntata della settimana. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, è su tutte le furie per il comportamento di suo padre Bayram, ma non sa che anche il papà adottivo sta per riservarle bruttissime sorprese. MyMy: riassunto della puntata del 3A casa Karaca sonoin attesa di Kibrit, che arriverà accompagnata dall'assistente sociale per formalizzare l'adozione. Purtroppo l'irruzione di Bayram completamente ubriaco fa saltare i ...

MyMytorna domani, venerdì 4 agosto 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con l'ultima puntata della settimana. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir , è su tutte le furie per il ...... Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5: Terra Amara ha raccolto spettatori (%); Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di spettatori (%); Canale 5: MyMy...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMye Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 3 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...

My Home My Destiny, anticipazioni e trame dal 31 Luglio al 4 Agosto Napolike.it

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 4 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.Venerdì 4 agosto 2023 su Canale 5 va in onda la prima puntata della serie turca My Home My Destiny: tutte le anticipazioni sulla trama.