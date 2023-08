Mutui | Fdi presenta ddl per calmierare impatto aumento tassi interesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "L'Italia è uno dei Paesi con il più alto numero di proprietari di abitazioni. Il 70,8 per cento delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive e il 20,5 per cento vive in affitto così come emerge dal rapporto Censis-Federproprietàto nel dicembre 2022". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti, che oggi da depositato in Senato il disegno di legge "Nuove disposizioni in materia dibancari" di cui è primo firmatario con i colleghi Speranzon, Calandrini, Mennuni e Nocco. "La casa è un rifugio sicuro ed è percepito come tale dalla stragrande maggioranza degli italiani, soprattutto dopo l'esperienza tragica del Covid. Ma le famiglie italiane proprietarie di una abitazione in molte case hanno acquistato l'immobile attraverso un mutuo. Oltre quattro quinti delle famiglie con mutuo ...