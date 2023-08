Mur | sostegno psicologico studenti | stanziati 40 milioni per 16 progetti di ricerca

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Mur pubblica un bando per la presentazione didiche offrano nuove soluzioni diper gli. Sono stati già40di euro, destinati a finanziare almeno 16 iniziative dipromosse dalle università e dalle istituzioni Afam, per un valore medio di 2,5di euro ciascuna. I bandi prevedono la creazione di strutture stabili di supporto, l’adozione di modalità innovative di, il potenziamento dei servizi di psico-consulenza. Ed ancora, la realizzazione di attività di informazione e orientamento per creare consapevolezza intorno alla diffusione del fenomeno del disagio, che contribuiranno alla emersione dei bisogni espressi o spesso latenti. ...

Il Mur pubblica un bando per la presentazione di progetti di ricerca che offrano nuove soluzioni di sostegno per gli studenti.