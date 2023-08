Mur | Fondo Italiano per la scienza | nuova call da 330 milioni di euro

(Di giovedì 3 agosto 2023) E’ di oltre 330lo stanziamento per la ricerca di base. Al via il nuovo bando delper la, il Fis. Il– si legge in una nota del ministero – e’ pensato per ricercatori emergenti ed esperti sui principali ambiti di ricerca: dall’ingegneria alle scienze della vita. Il ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che fissa il budget complessivo e le modalita’ di assegnazione. Il Fis nasce sul modello dell’pean Research Council (Erc), il prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base valutando i ricercatori per l’eccellenza della loro attivita’. “Non c’e’ futuro se non c’e’ ricerca. E’ per questo che noi vogliamo, dobbiamo, investire nella ricerca. E vogliamo farlo con investimenti stabili, che ...

"Come, ci siamo attivati immediatamente per una ricognizione delle iniziative già esistenti nei vari ... "per la prima volta ci sono risorse per 37 milioni di euro nel riparto deldi ...IlItaliano per la Scienza va in questa direzione. Parla di futuro, di crescita, di sviluppo. Unche quest'anno finanziamo con risorse importanti, con oltre 330 milioni di euro, che ...Progetti di ricerca Nel 2021 ilper la Scienza è stato finanziato con un scienziati ... nell'ottica di garantire la massima partecipazione, ilha deliberato: "Sarà consentito anche ai ...

MUR, al via il nuovo bando del Fondo Italiano per la Scienza Ministero dell'Università e della Ricerca

E' di oltre 330 milioni lo stanziamento per la ricerca di base. Al via il nuovo bando del Fondo italiano per la scienza, il Fis.“Come Mur, ci siamo attivati immediatamente per una ricognizione delle iniziative già esistenti nei vari atenei e poi per introdurre una figura in grado di guidare all’utilizzo di specifici servizi di ...