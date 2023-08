Multe e sequestri | Veicoli ecologici operanti senza assicurazione

(Di giovedì 3 agosto 2023) Illegalità ambientale scoperta: Sanzioni salate esequestrati a Quarto per circolazioneSeisalate. Non il bilancio di un tradizionale controllo alle auto in circolazione ma quello di un servizio organizzato nei pressi dell’isola ecologica di Via Lenza Lunga, nel comune di Quarto. I carabinieri della locale tenenza hanno scoperto che seiadibiti alla raccolta differenziata nel comune flegreo fosserocopertura assicurativa ma comunque in attività. Un rimorchio, quattro auto-compattatori e un Ape Car, tutti finiti sotto sequestro amministrativo.5196 euro il conto delle sanzioni notificate alla società appaltatrice. Lascia ...

Personale della Polizia Municipale, Unità Operative Avvocata, Chiaia e Investigativa Centrale in via Toledo e strade limitrofe ha sequestrato circa 7700 articoli tra cui occhiali, bigiotteria, capi di ...CUNEO CRONACA - Riceviamo dai carabinieri forestali del gruppo di Cuneo: "Nell'ambito di attività congiunte a presidio della legalità con l'Arma territoriale, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del ...Controlli in materia fitosanitaria nel comune di Palma Campania sono stati effettuati dai militari della stazione dei carabinieri forestali di Roccarainola. Nel dettaglio si è proceduto alla verifica ...

Raffica di sequestri agli ambulanti di via Toledo: 15mila euro di multe NapoliToday

Modena Carpi Sassuolo e Soliera sono state mete dei militari del Nucleo Antisofisticazione dell'Arma. In de casi è intervenuta anche l'Ausl che ha deciso uno stop temporaneo per risolvere le carenze i ...Personale della Polizia Municipale, Unità Operative Avvocata, Chiaia e Investigativa Centrale in via Toledo e strade limitrofe ha sequestrato circa 7700 articoli tra cui occhiali, bigiotteria, capi di ...