Mountain bike | Mondiali 2023 | terminate le qualifiche del downhill junior Diciassettesimo Christian Hauser

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si aprono ianche in chiave. Prima giornata tranquilla in quel di Glasgow, non si assegnavano medaglie, in scena i turni di qualificazione per quanto riguarda ilmaschile e femminile. Tra gli uomini guida lo statunitense Ryan Pinkerton in 4:31.582 davanti al tedesco Henri Kiefer, staccato di 1”217, mentre più lontano in terza piazza c’è Nathan Piontvanne, transalpino. L’unico italiano in gara,, èa +13.372. Al femminile in testa troviamo la neozelandese Erice van Leuven con il crono di 5:17.024. Seconda la britannica Aimi Kenyon a oltre cinque secondi, poi un’altra neozelandese Poppy Lane. L’unica azzurra presente, Clarissa Carzolio, non ha terminato la prova quando stava trovando ...