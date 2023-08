(Di giovedì 3 agosto 2023) Finalmente, dopo un mese di luglio di assoluta inoperosità, riparte il Motomondiale. La ripresa delle operazioni avverrà a Silverstone, dove sta per disputarsi ilPremio di, nono dei venti atti che compongono l’asimmetrico calendario. Difatti dal punto di vista temporale siamo entrati nella seconda metà del campionato iridato, ma sotto l’aspetto aritmetico siamo solamente al 40% della stagione! Inla lotta per il titolo riguarda tre piloti, tutti legati alla Ducati. La classifica generale è comandata da Francesco Bagnaia con un vantaggio di 35 lunghezze su Jorge Martin e di 36 su Marco Bezzecchi. Decisamente più staccati tutti gli altri. D’altronde Brad Binder, quarto nella graduatoria assoluta, scrive -80 da Pecco e, di conseguenza, -44 dal terzo. In Moto2 la sfida ...

... warm upOre 11:Rider Fan Parade Ore 12.15: gara Moto3 Ore 14: garaOre 15.30: garaIl weekend di Silverstone sarà visibilesul canale 208 Sky SportHD (......Rider Fan Parade Ore 12.15: gara Moto3 Ore 14: garaOre 15.30: garaDove vederlo, in tv e streaming Il weekend di Silverstone sarà visibile sul canale 208 Sky Sport...... il 99 ha un posto di diritto nella Hall of Fame della. E ora che il motomondiale riaccende ... Sky e

MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite OA Sport

Torna in pista la MotoGP. L'appuntamento , per il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, è da domani venerdì 4 agosto fino a domenica 6 ...(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGP. L’appuntamento , per il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, è da domani venerdì 4 agosto fino a domenica 6. Si parte domani con le prove libere 1 alle ...