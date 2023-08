MotoGP | si riparte con il GP di Gran Bretagna 2023! Due terzetti al centro della scena I protagonisti e i delusi

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’infinito iato estivo del Motomondiale è finalmente prossimo a venir meno. Dopo ben cinque weekend di stasi, lasi appresta a riaccendere i motori. La ripresa delle operazioni avverrà a Silverstone, dove domenica 6 agosto si disputerà ilPremio di. C’è ancora tantissima carne da cuocere sul fuoco. D’altronde, dal punto di vista aritmetico non abbiamo ancora raggiunto la metàstagione! Sono andate in archivio 8 gare, ma ne restano da disputare ben 12. Prodigi di un calendario 2023 asimmetrico, poiché la densità di GP concentrati fra agosto e novembre è parecchio superiore di quella affrontata sinora. Sinel segno dell’egemonia Ducati, capace di artigliare 7 vittorie neiPremi canonici e 6 affermazioni nelle Sprint. La ...

... 3 Prima vittoria GP: Aragón 2021 (), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3) Pole position: 22 (15+ 6 Moto2 + 1 Moto3) Prima pole: Qatar 2021 (), Francia 2018 (Moto2), Gran ...Quartararo torna al 100% Terminate le lunghe vacanze estive della, la classe regina del Motomondiale è pronta a tornare in pista questo weekend per il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Una pausa che è servita non solo a recuperare le ...SILVERSTONE - Lada una delle piste più spettacolari e iconiche, che meno di un mese fa ha ospitato la F1 (quattrocentomila spettatori!) e ora dà il benvenuto a Bagnaia ma soprattutto alle Ducati , vere ...

I superbig sono blindati, ma l’addio della Casa di Iwata a Morbidelli innesca l’effetto domino che può stravolgere molti team ...La pausa estiva è stata lunghissima ed ha permesso a tutti nel paddock della MotoGP di ricaricare le pile. Una tregua fondamentale, visto che questo fine settimana a Silverstone inizia una seconda ...