MotoGP | Morbidelli | “Futuro? Sono ancora giovane | penso l’Academy mi aiuterà”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Francocommenta l’addio a Yamaha, che avverrà al termine di questa stagione: “Ho vissuto grandi emozioni in. Oggi, a 28 anni,chemia trovare delle opportunità. Non stiamo andando bene, inutile nasconderlo, poi il team ha deciso di puntare su Rins che è un gran pilota. Con Yamaha siamo stati insieme per tutta la mia carriera in, abbiamo ottenuto grandi risultati e ho avuto grandi stagioni all’inizio mentre le ultime due nonstate positive, ma ho un buon rapporto con tutti nel team e a livello personale resteremo vicini”. SportFace.

...interamente senza avere come compagno di squadra Franco. 'Auguro il meglio a Franco - ha concluso Quartararo - ho trascorso al suo fianco praticamente tutta la mia carriera in. Con ...... a Silverstone oggi è il giorno della conferenza piloti (LIVE su Sky Sportdalle 18). Nel paddock tiene banco il mercato, dopo l'annuncio di Alex Rins al posto di Francoin Yamaha a ...Infine su Rins al posto didal 2024: 'Auguro il meglio a Franco, con Alex sarà una nuova tappa per noi. Speriamo porti la sua ...

Morbidelli dopo la separazione con Yamaha nel 2024: "Situazione che non meritavo" Sky Sport

Per Morbidelli è sfumata anche l'opzione, più volte caldeggiata da Uccio, di passare in VR46: lì rimangono Marini e Bezzecchi, quest'ultimo con moto ufficiale del 2024. Il passaggio di Morbidelli in ...Il lungo weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 si è aperto quest'oggi per la MotoGP a Silverstone con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui hanno parlato tra gli altri i primi tre de ...