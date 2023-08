MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 3 agosto

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ormai esaurita la parentesi della lunga pausa estiva, è tempo di tornare in pista a partire da domani per ledelPremio di, valevole come nono appuntamento stagionale del Motomondiale. Tutto pronto a Silverstone per il primo atto di un lungo tour de force che si concluderà a fine novembre a Valencia con l’ultimo round del campionato. Fari puntati insulla corsa al titolo che vede protagonisti tre piloti Ducati, di cui uno spagnolo e due italiani. Francesco Bagnaia è il vero osservato speciale, da campione iridato in carica e leader della generale con un vantaggio di 35 punti sull’iberico Jorge Martin e di 36 su Marco Bezzecchi. Distacchi pesantissimi e ormai quasi incolmabili per gli altri inseguitori, a partire dal quarto ...