MotoGP GP Gran Bretagna 2023 | Martin | “Cercherò di essere costante in tutte le gare”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il pilota della Ducati Pramac, Jorge, a poche ore dalPremio didi, si è mostrato subito carico in vista della seconda parte di stagione: “All’inizio della pausa estiva ho fatto un intervento, ho passato qualche giorno sulla sedia a rotelle e mi sono riposato. Sono andato in spiaggia per rilassarmi e poi ho ripreso gli allenamenti. In questa seconda parte di stagione ci sono tante piste che favoriscono il mio stile. Sono in un buon momento, vediamo come andrà la mia gamba. Non si può ancora dire se la lotta per il Mondiale sarà tra noi tre. Iodi mantenere questa costanza edicompetitivo inle“. SportFace.