MotoGP | Bezzecchi | “Non mi aspettavo una stagione così | ma avevo fiducia in me stesso”

(Di giovedì 3 agosto 2023) A pochi giorni dal ritorno in pista della, Marcoparla delle sue aspettative e della lotta per il titolo in cui è impegnato: “Mi aspetto di andare veloce a Silverstone. Non miun inizio dial mio secondo anno in. Main mee fortunatamente ho raggiunto finora ottimi risultati. Bello e strano essere in lotta per il titolo. In tanti mi riconoscono rispetto a prima. E’ l’apice del motorsport a due ruote, è fantastico essere vicino a Pecco e a Jorge. Spero di continuaree di finire al meglio la“. Sul nuovo format delle libere, il pilota commenta: “Non sono molto d’accordo sul cambiare le regole a metà ...

Bagnaia guida il tabellone anche delle quote per la Sprint Race, a 2,50; alle sue spalle, Martin a 4,50, Binder ea 6,50 e Marquez a 7,50. Qualifiche Ancora maggiore il divario nella ...... sede del primo weekend del Mondiale 2023 didopo lo stop estivo, Pecco Bagnaia ha ...e Marini stanno lavorando bene, ma anche i piloti Ducati stanno andando forte. Poi c'è Binder con ...... nonché campione del mondo in carica con un vantaggio di 35 sullo spagnolo Jorge Martin e 36 su Marco. Due piloti facenti parte della famiglia Ducati, ma che a differenza del piemontese ...

Mercato Moto GP: la Yamaha annuncia Rins, ma è Bezzecchi il più corteggiato La Gazzetta dello Sport

Chi sono i piloti giusti per Silverstone Una domanda imprescindibile, questa, per i giocatori di MotoGP™ Fantasy. Dopo una pausa estiva che ha tenuto i motori spenti per l’intero mese di luglio, la ...Per Morbidelli è sfumata anche l'opzione, più volte caldeggiata da Uccio, di passare in VR46: lì rimangono Marini e Bezzecchi, quest'ultimo con moto ufficiale del 2024. Il passaggio di Morbidelli in ...