Moto3 | a Silverstone riparte la stagione | sarà un Holgado contro tutti fino a Valencia?

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo oltre un mese di stop, torna finalmente in azione il Motomondiale. Ci eravamo salutati il 25 giugno ad Assen per il Gran Premio d’Olanda e ora si tornerà in azione aper il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo storico tracciato inglese si ripartirà in vista di un finale diche,all’ultima gara, sembrava in discesa per Daniel. Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Tech3 sembrava veleggiare verso una fuga iridata. La caduta di Assen, e la concomitante vittoria di Jaume Masià, invece, hanno rivoluzionato tutto. Da un margine di oltre 40 punti sui più immediati inseguitori (dopo 3 successi nelle prime 8 uscite), infatti, ora il classe 2005 tornerà in azione con sole 16 lunghezze sul suo connazionale. A questo punto è tutto da rifare. ...