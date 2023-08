(Di giovedì 3 agosto 2023) "Non è un segreto che non stiamo andando bene e che il pacchetto non sia all'altezza. Questo aspetto, unito al fatto che la casa parlava con altri piloti, ha rotto un po' la magia. Anch'io...

Franco, in conferenza stampa a Silverstone, ha analizzato i motivi che hanno portato alla rottura con Yamaha, che per ora lo lascia a piedi nel 2024. "Sono in una posizione un po' scomoda, ...... nel paddock tiene banco il mercato, dopo l'annuncio di Rins al posto diin Yamaha a ... Bezzecchi sul futuro: 'Merito unaufficiale'. Rivivi la conferenza piloti e tutte le parole del ...Gli auguro il meglio per il futuro. Per Rins è una nuova sfida per lui, ma anche per me. Ha grande esperienza condiverse come Suzuki e Honda'.

Moto: Morbidelli 'avevo dubbi, la Yamaha ha deciso per me' Agenzia ANSA

Altro giro di giostra, altro annuncio. Dopo la separazione da Franco Morbidelli, la Yamaha ha annunciato che sarà Alex Rins a sostituire l'italiano nel team ufficiale a partire dal… Leggi ..."Non è un segreto che non stiamo andando bene e che il pacchetto non sia all'altezza. Questo aspetto, unito al fatto che la casa parlava con altri piloti, ha rotto un po' la magia. (ANSA) ...