Mosca e Teheran sempre più vicine grazie alla nuova fabbrica di droni in Bielorussia

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 agosto 2023) La cooperazione militare tra Russia e Iran sembra avviarsi a raggiungere nuovi livelli. Il 31 luglio, durante una visita nella capitale, il Ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin avrebbe firmato un accordo con Mohammad Reza Ashtiani, titolare dell’equivalente dicastero iraniano, per potenziare la cooperazione militare, anche tramite la costruzione di un impianto di produzione in territorio bielorusso deiShahed, che la Federazione Russa sta utilizzando in modo estensivo all’interno della sua Operazione Militare Speciale. Una notizia che non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma come l’ultimo episodio della lunga serie di espansione della catena produttiva dell’Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (Hesa), principale produttrice iraniana di Uncrewed Aerial Systems (Uas), nello spazio post-sovietico: già nel maggio di ...