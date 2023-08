Morto il quarto capo dell' Isis | ecco chi è il nuovo Califfo

(Di giovedì 3 agosto 2023) L'annuncio è stato dato da un portavoce, Abu Huthaifa al-Ansari, in un messaggio registrato sui alcuni canali Telegram. Ad Abu Hussein al-Qurashi è succeduto lo sconosciuto Abu Hafs al-Qurashi

Il giovane erail mattino seguente in ospedale. L'automobilista era rimasto finora indagato, ... mentre una seconda, circa und'ora dopo, lo ha immortalato frontalmente, al rientro a ...La stessa vettura è stata immortalata und'ora dopo mentre faceva rientro a Negrar. In ... Il 13enne èall'ospedale di Borgo Trento per ipossia da schiacciamento . Si poteva salvare. A più ...... il pirata della strada: 'Preferirei essereio' La telecamera ha ripreso l'auto che si ... Una seconda fotocamera, circa und'ora dopo, lo ha immortalato frontalmente, al rientro, ...

Il conducente dell'auto che ha travolto e ucciso il 13enne Abom Chris Obeng a Negrar di Valpolicella è stato arrestato: svolta nelle indagini ...