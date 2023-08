Monza | D’Ambrosio | «Cercherò di dimostrare con i fatti il mio senso di responsabilità e di professionalità»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Danilo, nuovo giocatore del, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale Danilo, nuovo giocatore del, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale. PAROLE – «Inizia una nuova avventura e come sempredicon iil miodie di! Metterò tutto me stesso in questa nuova avventura ed insieme ai miei nuovi compagni daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società».