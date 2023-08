Mondragone | bimba scambia hashish per cioccolato e si sente male | denunciato il padre

(Di giovedì 3 agosto 2023) A, una bambina di dieci anni si è sentita, accusando forti dolori addominali, dopo aver mangiato dell’che avevato per. Una bambina di dieci anni si è sentitadopo aver mangiato dell’che avevato per. È accaduto a, nel Casertano. Il papà della, cui apparteneva la

- - > E' accaduto nella tarda serata del 30 luglio scorso a, in provincia di Caserta, dove una bambina di 10 anni ha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica, normalmente destinato a contenere cioccolato, e pensando che si ...Unadi 10 anni abitante anel casertano ha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica, normalmente destinato a contenere cioccolato, e ne ha subito mangiato il .... Una bambina di dieci anni si è sentita male dopo aver mangiato dell'hashish che aveva scambiato per cioccolato. È accaduto a, nel Casertano . Il papà della, cui apparteneva la droga, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e lesioni personali colpose. I ...

