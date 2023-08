Mondiali di Ciclismo | l’Italia vola in semifinale nella gara di inseguimento maschile

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 agosto 2023) Glasgow –accede alle semifinali nell’su pista aidi2023 di Glasgow. La squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha chiuso le qualifiche al terzo posto, con il tempo di 3.50.408, a oltre tre secondi e mezzo dalla Danimarca, la più veloce della mattina in 3.46.816. Domani le semifinali conche affronterà la Nuova Zelanda, seconda nelle qualifiche. mentre la Danimarca affronterà l’Australia. (Adnkronos) Foto Luca Bettini – Federhttps://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...