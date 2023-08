Mondiali di ciclismo 2023 a Glasgow | diretta Discovery+ ed Eurosport 3 - 13 Agosto

Leggi su digital-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si disputano a, in Scozia, idi: un evento che quest’anno unisce tutte le discipline olimpiche -su strada,su pista, mountain bike e BMX - in una sola rassegna iridata. Una novità assoluta voluta dall'UCI, che da questa prima edizione proporrà imultidisciplina ogni quattro anni, con oltre 2500 atleti tra gare maschili e femminili di professionisti Elite, Under-23 e Juniores. Si parte in pista con le stelle azzurre dell’inseguimento Filippo Ganna e Jonathan Milan, passando alla strada a cronometro e in linea, fino alle prove di Bmx...