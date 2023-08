Mondiali di Basket Maschile | l’Italia alla Trentino Cup per scaldare i motori

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si avvicina a grandi passi, ormai imminente, il Mondiale di Pcanestroscaldae muscoli e svolge partite preziose. Per il torneo iridato, che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia, gli Azzurri stanno svolgendo un training camp a Trento e sono pronti per la nona edizione dellaCup. Torneo importante per studiare preparazione e tecnica verso la rassegna iridata. La competizione è una serie di amichevoli il cui debutto degli Azzurri è fissato per le 20.30 di venerdì 4 agosto contro la TurchiaBLM Arena di Trento. Sabato 5, poi, sfida contro Cina o Capo Verde. “A Folgaria abbiamo trascorso una settimana molto gradevole – racconta coach Gianmarco Pozzecco in conferenza stampa, ...