Mondiali ciclismo | Evenepoel sfida tutti per il bis su strada | le quote

Si sono aperti oggi al velodromo di Glasgow idisu pista, con le qualificazioni della nbsp;gara di inseguimento a squadre. Guarda il punto video dell'inviato della Gazzetta, Ciro ...SU STRADA: EVENEPOEL PER LA VOLATA Il ciclista belga cercherà di risolvere la gara in volata nel caso in cui non riuscisse a staccarsi dall'eventuale gruppo per un arrivo ...... la più veloce della mattina L' Italia accede alle semifinali nell'inseguimento su pista aidi2023 di Glasgow . La squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Simone Consonni, ...

Video Mondiali ciclismo, gara inseguimento a squadre: il punto dopo le qualificazioni La Gazzetta dello Sport

L’australiano Robert ‘Rob’ Stannard è stato sospeso per aver violato le norme anti-doping e salterà i Mondiali di ciclismo su strada in programma domenica a Glasgow. Il corridore della ...(Adnkronos) – L’Italia accede alle semifinali nell’inseguimento su pista ai Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. La squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonat ...