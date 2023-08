Mondiali ciclismo 2023 | Italia in semifinale inseguimento su pista

Terzo tempo nelle qualifiche per Ganna, Consonni, Lamon e Milan. ROMA - Sono cominciati ufficialmente i Campionati del Mondo didi Glasgow. Nelle gara in pista buon risultato degli azzurri dell'inseguimento maschile. Il team composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha chiuso le ...Si sono aperti oggi al velodromo di Glasgow idisu pista, con le qualificazioni della nbsp;gara di inseguimento a squadre. Guarda il punto video dell'inviato della Gazzetta, Ciro ...SU STRADA: EVENEPOEL PER LA VOLATA Il ciclista belga cercherà di risolvere la gara in volata nel caso in cui non riuscisse a staccarsi dall'eventuale gruppo per un arrivo ...

Mondiali di Glasgow, per il quartetto di Ganna terzo tempo in qualificazione La Gazzetta dello Sport

Prima mattinata dei Mondiali di ciclismo su pista con il fiato sospesissimo per l'Italia. L'inseguimento a squadre di Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon rimane in corsa p ...Ai Mondiali di Glasgow debutta la Bolide Pinarello 2.0, quella usata da Ganna costa 75 mila euro ...