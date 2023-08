Moggi | “Portai Buffon alla Juventus quando era ragazzino Lo volevano Roma e Barcellona”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo l’addio al calcio annunciato da Gianluigi, l’ex direttore sportivo della, Lucianoha rilasciato della dichiarazioni a Calciomercato.com: “Lo voleva anche laed era vicino al, mal’ho chiamato io non ha posto nessun vincolo. Da quel momento in poi ha voluto solo la Juve. L’ho preso che era un. Loro100 miliardi senza contropartite perché avevano bisogno di soldi ci ho messo un po’a inserire Bachini, ma in mezza giornata abbiamo chiuso tutto. Ho portatoJuve un baluardo durato quasi vent’anni”. SportFace.

Gianluigi Buffon ha dato il suo definitivo addio al calcio. Il portiere, tra i più forti al mondo, ha appeso gli scarpini al chiodo e ora si appresta a vivere nuove avventure.