Mitsubishi Suv compatto | le prime immagini ufficiali

(Di giovedì 3 agosto 2023)Suv, la nuova vettura non ha ancora un nome, in attesa della presentazione ufficiale del 10 agosto, ma la Casa giapponese facente parte dell'Alleanza con Renault e Nissan ha già ...

compatto , la nuova vettura non ha ancora un nome, in attesa della presentazione ufficiale del 10 agosto, ma la Casa giapponese facente parte dell'Alleanza con Renault e Nissan ha già ...... speriamo che ancora più clienti possano scoprire cosa offreMotors e condividere la nostra visione del design attraverso questo nuovissimocompatto.'Uscita Come dicevamo, il nuovosarà presentato ufficialmente il prossimo 10 agosto, quando verrà rivelato anche il nome. Verrà venduto inizialmente esclusivamente in Asia , anche se ...

Mitsubishi ha un nuovo Suv compatto - News Automoto.it

M itsubishi si appresta a svelare al 30° GAIKINDO Indonesia International Auto Show un nuovo SUV compatto che promette di catturare l'attenzione del pubblico globale.Oltre alle prime foto, Mitsubishi ha rivelato che il crossover sarà proposto con un motore a benzina da 1,5 litri abbinato ad un cambio a variazione continua CVT e alla trazione anteriore. Inoltre, ...