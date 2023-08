(Di giovedì 3 agosto 2023) Si terrà questa sera, giovedì 3 agosto alle ore 21.30, presso il “Le” (via Casilina 1940/c), ladell’84° concorso nazionale Miss, il più celebre concorso di bellezza dello stivale. Alle pendici dei Castelli Romani, nella fantastica location polivalente – dotata di ristorante, pizzeria, piscina, campi da calcio e da padel, centro estivo e location per eventi – si sfideranno trenta ragazze per il titolo di Miss Framesi Lazio, per la conquista dell’accesso alle Prefinali nazionali. La Framesi è un’aziendana, sponsor del concorso, tra le principali realtà nel mondo della cosmetica nata nel 1945 dall’idea di Roberto Franchina e degli amici Messa e Sironi (Fra-Me-Si). In contemporanea si svolgerà anche una ...

Francesca Tammaro , la bella miss lainatese conquista il pass per accedere alla fase finale nazionale di. Importante risultato per la giovane lainatese che nel fine settimana al centro polisportivo La Rosa Bianca di Zanica ha conquistato la fascia di Miss Givova Sport Lombardia ottenendo ...Francesca Tammaro , la bella miss lainatese conquista il pass per accedere alla fase finale nazionale di. Importante risultato per la giovane lainatese che nel fine settimana al centro polisportivo La Rosa Bianca di Zanica ha conquistato la fascia di Miss Givova Sport Lombardia ottenendo ...

Missi Italia 2023, la terza finale regionale al Club le Palme Il Faro online

È un’estate di rinascimento per Miss Toscana e Miss Italia. Le difficoltà della pandemia sono finalmente alle spalle, manca l’ufficialità ma la finale di Miss Italia tornerà in Rai dopo troppi anni in ...Avrà luogo a Sperlonga nel week end del 5-6 agosto la Finale Regionale nel Lazio del Concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia". Come annunciato ...