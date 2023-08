Mirko e Greta | scandalo bollente in auto | la follia | spunta questo video | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Pioggia di critiche suBrunetti eRossetti. Uno dei protagonisti di Temptation Island e la sua tentatrice sono una coppia affiatatissima. E lo dimostrano anche in. In undiffuso su TikTok i due si mostrano mentreè al volante e baciapiù volte, chiude gli occhi, e le tiene la mano. Peccato però che sui social non è mancato chi ha fatto notare alla coppia che sono "diseducativi". Quando si è al volante non ci si può distrarre. "Voi ci ridete ma questi potrebbero uccidere chiunque per strada", scrive qualcuno a cui altri fanno eco: "Incidente stradale fra 3..2..1..", "Pronto, polizia stradale?", "Con tutto il cuore trovo tuttomolto diseducativo. La guida non ammette distrazioni". Intanto quella ...