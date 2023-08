Mindemic Opera Zero arriva in streaming on demand su CHILI

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo l’uscita al cinema il 15 Giugno 2022 e un lungo tour nelle sale italiane fino al Marzo 2023, il filminonsudal 3 AGOSTO 2023 “Qualcosa che turba la mente e vi rimane dentro per un tempo illimitato”, è questa la definizione di “”, il neologismo scelto come titolo dell’prima di Giovanni Basso, che vede come protagonista l’attore Giorgio Colangeli. Un film che rende onore alla creatività del cinema indipendente italiano, prodotto da Magnet Films e distribuito da Azimut Distribution. ‘’, Giovanni Basso e la sua “” Scrive Nino Fontana: “Non di vivere mi ravvivo, ma di cinema sopravvivo”. Si sa che l’aforisma – Karl Kraus docet – non coincide mai con la verità; o è ...

Zero) , che d al 3 agosto 2023 sarà disponibile in streaming on demand sulla piattaforma CHILI , è stato interamente girato in 4K con un telefono iPhone 8+ cui è stata montata una ...Zero) ", primo lungometraggio di Giovanni Basso, che ha un magistrale interprete Giorgio Colangeli, dal 3 Agosto 2023 sarà disponibile in streaming on demand sulla piattaforma CHILI. ...Zero) , che d al 3 agosto 2023 sarà disponibile in streaming on demand sulla piattaforma CHILI , è stato interamente girato in 4K con un telefono iPhone 8+ cui è stata montata una ...