Milano | riprendono trascrizioni di figli nati all' estero con due papà

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il quesito era stato posto al ministero dell'Interno per 'chiedere al governo di poter trascrivere in anagrafe gli atti di nascita dei bambini con due papà con riferimento quantomeno al ...

... che necessitassero la trascrizione dell'atto di nascita del loro bambino o bambina e ricontatteremo personalmente quelle famiglie che, rientrate averso febbraio - marzo, non si erano potute ..."Questo passo avanti rispetto al quadro degli scorsi mesi è l'effetto di una risposta a un quesito che avevamo posto noi come Comune dial ministero dell'Interno - spiega Sala - a seguito ...Viceversa, la provincia centro settentrionale che accoglie più emigrati dal meridione è(...in modo consistente gli arrivi dall'Africa, in particolare dal Marocco (oltre 15mila, pari ...

A Milano riprendono le trascrizioni di atti di nascita dei figli di due papà IL GIORNO

«Il Comune di Milano potrà finalmente riprendere la trascrizione degli atti di nascita di minori nati all'estero con due papà, anche se con la sola indicazione del genitore biologico»: è la «novità ...Dall'impossibilità di ottenere la residenza e la carta identità, agli ostacoli d'accesso negli asili nido: la novità consentirà ai minori di superare i blocchi burocratici dopo lo stop del Ministero d ...