Milano | riprendono le trascrizioni di figli nati all' estero con due papà

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il quesito era stato posto al ministero dell'Interno per 'chiedere al governo di poter trascrivere in anagrafe gli atti di nascita dei bambini con duecon riferimento quantomeno al genitore ...

Il mondo arcobaleno è al centro dell'agenda di Beppe Sala , questo è ormai lapalissiano. Il sindaco diprosegue la sua battaglia senza sosta e ha annunciato in un video sui social che il Comune "potrà finalmente riprendere la trascrizione di minori nati all'estero con due papà anche se con la ...... rientrate averso febbraio - marzo, non si erano potute vedere riconosciute neanche questo piccolo passo e che da allora sono nel limbo tra mille difficoltà e preoccupazioni'. 'Stiamo ...'Questo passo avanti rispetto al quadro degli scorsi mesi è l'effetto di una risposta a un quesito che avevamo posto noi come Comune dial ministero dell'Interno - spiega Sala - a seguito ...

A Milano riprendono le trascrizioni di atti di nascita dei figli di due papà IL GIORNO

La procedura riprenderà "anche se con la sola indicazione del genitore biologico", ha detto in un video postato su Facebook il primo cittadino ...