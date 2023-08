Milano | indagati i due automobilisti per la morte di Karl Nasr | «Manovra vietata e alta velocità»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono due gliin cooperazione colposa per ladi, il 18enne che martedì scorso – tra viale Umbria e via Pietro Colletta, a– è stato travolto e schiacciato contro un palo da un’auto finita sul marciapiede a seguito dell’incidente con un’altra vettura. Si tratta di una donna, residente in Italia ma di origine egiziane, che era al volante della Renault, che avrebbe compiuto una. Mentre l’uomo, alla guida di un Audi Rs7, che non avrebbe rallentato in prossimità di un incrocio e quindi per non essere riuscito a frenare. Da quanto si apprende, entrambi glisarebbero risultati negativi all’alcoltest. Attesi, inoltre, i risultati degli esami tossicologici. L’indagine, che ...