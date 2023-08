Milano-Cortina 2026 | l’hockey femminile si giocherà nei padiglioni Fiera a Rho

... secondo quanto si apprende, la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, durante la presentazione a Roma, a villa Doria Pamphili, delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di2026 ai ...... come le Olimpiadi2026 e i Giubilei del 2025 e del 2033, che attrarranno in Italia milioni di visitatori da tutto il mondo". Restano sul tavolo le misure di sistema prospettate ieri ...Il Palasharp non sarà ristrutturato per le olimpiadi. Saranno i padiglioni 22 e 24 di Fiera- Rho a ospitare le partite di hockey femminile dei giochi olimpici e paralimpici di. La nuova sede sostituirà la seconda hockey arena diche inizialmente sarebbe dovuta sorgere accanto al parcheggio Lampugnano. Il campo da hockey, come la pista di speed skating, ...

I padiglioni 22 e 24 di Fiera Milano a Rho a ospitare le gare olimpiche oltre a quelle di pattinaggio veloce. Il presidente di Fodazione Fiera Milano, Enrico Pazzali: "Scelta di grande efficienza e so ...Perché l’appalto per la costruzione dello Sliding Center di Cortina d’Ampezzo, opera fondamentale in vista dei Giochi olimpici invernali 2026, è andato a vuoto A causa delle tempistiche troppo ristre ...