Milan | muro per Krunic | le richieste dei rossoneri

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilnon vuole liberarsi tanto facilmente di Radenonostante l’interesse del Fenerbahce per il giocatore Ilnon vuole liberarsi tanto facilmente di Radenonostante l’interesse del Fenerbahce per il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società lo lascerebbe partire soltanto difronte a un’offerta da 15 milioni per il cartellino.