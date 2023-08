Milan | Krunic verso il Fenerbahce | il club apre alla cessione

Ilsta cercando nuovi nomi per il centrocampo in caso di partenza di: Schouten e Dominguez del Bologna in pole position Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilstarebbe valutando ...Commenta per primo Radenon è in vendita se non davanti a offerte fuori mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset la cifra per cui ilpuò sedersi a trattare l'addio del centrocampista bosniaco è di non ...Nel frattempo no secco dalalle avances del Fenerbahce per. Il club turco s'è messo in testa di dare l'assalto al centrocampista che tanto piace a Pioli per la sua duttilità, ma a quanto ...

SportMediaset - Fenerbahçe su Krunic, la richiesta del Milan: 13-15 milioni di euro Milan News

Il Milan regala un altro rinforzo a Pioli in questo calciomercato. I rossoneri sono infatti pronti a chiudere per un altro centrocampista.Dopo la partenza di Sandro Tonali, il Milan potrebbe salutare molto presto un altro centrocampista: Rade Krunic.