Lo rende noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook, precisando che i, una volta soccorsi, a bordo della motovedetta, "si sono ammutinati e hanno minacciato l'equipaggio ...... nella sua musica, un discorso culturale per favorire l'inclusione dei: in Cara Italia ... arrivata dallaquando aveva appena 20 anni, per la sua carriera. Non solo lo ha cresciuto ...... sulle imbarcazioni di ritorno ine in Libia e sui decessi documentati dei". La base statistica è quella ufficiale: i dati messi a disposizione da Frontex, l'agenzia europea per la ...

Migranti: Tunisia ne soccorre 150 in tre operazioni Agenzia ANSA

La Guardia costiera tunisina ha tratto in salvo oltre 150 migranti subsahariani e tunisini durante tre operazioni separate al largo di Sfax e Mahdia. (ANSA) ...Qual è il prezzo per non vedere l’orrore 900 milioni di euro. E’ quanto l’Unione Europea intende sborsare all’autocrate tunisino, Kais Saied, per fare il lavoro sporco, i respingimenti in mare o nel ...