Migranti | sul barchino verso l' Italia muoiono bimbo e 20enne

(Di giovedì 3 agosto 2023) Due, di cui un bambino di un anno e mezzo, sono morti durante la traversata a bordo di undi 7 metri, da Sfax in Tunisia. Entrambi i cadaveri sono stati lasciati in mare. A raccontarlo ai finanzieri sono alcuni testimoni dei 39 soccorsi, tra cui ivoriani, nigeriani, burkinabè, a Lampedusa. Ihanno riferito che il bambino, di nazionalità nigeriana, è morto lo scorso lunedì. Tra i 39 sbarcati ci sono anche i genitori della piccola vittima. L'altra vittima sarebbe un ventenne ivoriano, lo ha riferito la sorella.

