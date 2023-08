Migranti | nuovo richiamo Ue all’Italia

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – Dall’Europa unsul fronte della gestione dell’immigrazione. La reprimenda arriva dalla Commissaria Ue per gli Affari interni: “L’Italia applichi la legislazione nazionale nel pieno rispetto del dovere dell’assistenza in mare”. “Ci aspettiamo ben altre reprimende a chi omette soccorso, spegne radar o riaccompagna alla frontiera i”, la risposta di Fratelli d’Italia. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

... soprattutto di S&D, La Sinistra e Verdi, che chiedeva se il decreto - legge 2023/1, cioè ilCodice di condotta per le Ong che soccorrono iin mare, fosse in linea con il diritto ......legislazione nazionale nel pieno rispetto del dovere dell'assistenza in mare" Dall'Europa un... spegne radar o riaccompagna alla frontiera i", la risposta di Fratelli d'Italia.

