Migranti | nave Open Arms circondata da imbarcazioni che chiedono aiuto | “Il mare è pieno | non c’è nessun altro”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo aver portato a termine 7 operazioni di soccorso, tutte coordinate dalla Guardia Costiera italiana, laha 264 persone a bordo. “Non ci sono altre navi umanitarie in, né motovedette della Guardia Costiera. Una situazione complessa che dimostra che inserve l’di tutti”, fa sapere la ong spagnola. In un video diffuso sui social si vede ladell’ongdacariche diche. Intanto l’Italia ha dato indicazione di far sbarcare a Lampedusa circa 65 persone. “Numero – sottolinea l’ong – che ci consente di proseguire il viaggio con 199 persone a bordo, capacità massima in questo momento per la nostra, e di ...

... ladi Mediterranea Saving Humans. " Questi volontari stanno salvando i miei amici, le loro ... nella sua musica, un discorso culturale per favorire l'inclusione dei: in Cara Italia ...Open Arms aveva ricevuto la segnalazione di due imbarcazioni in difficoltà con oltre 100a bordo. Dopo aver allertato le autorità italiane laumanitaria aveva cercato di raggiungere la ...Nuovo sbarco diprevisto nei prossimi giorni nel Porto di Civitavecchia, che è stato assegnato come destinazione alladi soccorso della Ong spagnola Open Arms. Dopo aver soccorso 24 persone, dicono i ...

Migranti, nave Open Arms circondata da imbarcazioni che chiedono aiuto: “Il mare è pieno, non… Il Fatto Quotidiano

Le motovedette italiane impegnate nel Mediterraneo centrale in oltre 20 eventi sar (ricerca e soccorso) per imbarcazioni in difficoltà ...Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Nature afferma che la presenza dei soccorritori in mare non ha alcuna influenza sulle partenze dei ...