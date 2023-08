Migranti | le amministrazioni comunali | “vitto e alloggio non bastano”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si è tenuta martedì pomeriggio, nella sede della Prefettura di Arezzo, una riunione sul tema dell’accoglienzaalla quale erano stati invitati tutti i sindaci del territorio e le associazioni del terzo settore coinvolte nel progetto. Sono previsti nuovi arrivi dei richiedenti asilo, in numeri consistenti, con una distribuzione diffusa sul territorio. Pur consapevoli dell’estrema difficoltà e della necessità delle Prefetture di reperire posti, ledi Talla, San Giovanni Valdarno, Chitignano, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Bucine, Civitella in Valdichiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana sottolineano che “ridurre l’accoglienza a sola somministrazione di ...

...per i Consigli comunali deputati alla nomina dei rispettivi garanti e per le... le strutture di responsabilità delle Forze di polizia, i luoghi di trattenimento deiirregolari, ...Si sono chiusi lo scorso 27 luglio i bandi per l'accoglienza deiin arrivo a centinaia, ogni giorno, a Lampedusa e da qui smistati in tutta Italia. La ...bypassa le stesse......dell'Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore viste le criticità che le... Anni di propaganda sul lucro da parte dei gestori suisi stanno scontrando con la realtà. Le ...

Perché crolla il flusso dei migranti in Usa Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Oltre a quello che è considerato il parco più iconico nella Grande Mela, si valuta anche Park Slope a Brooklyn e Randall’s Island, tutte aree che consentirebbero al primo cittadino di New York di ...Un cambiamento importante (e atteso) che modificherà il volto della periferia est di Udine: entro due anni l'ex caserma Cavarzerani sarà svuotata "di cose e persone", come ha dichiarato il prefetto di ...