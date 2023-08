Migranti | il pull factor non esiste La prova del nove in uno studio scientifico

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale non costituiscono un fattore di attrazione per i, cioè non li spingono a partire. Lo dimostra unopubblicato sulla first appeared on il manifesto.

...le segnalazioni di un deterioramento della situazione dei diritti umani dei potenzialiin Libia, durante le intercettazioni e i rimpatri, nonch nei centri di detenzione". La teoria del "...... siano essi diretti o per procura, vale a dire tramite i- backs con cui le autorità dei paesi ...in primis) intercettano e riportano sul proprio territorio imbarcazioni cariche di personeNel frattempo la Presidente Meloni ha dichiarato alla Conferenza internazionale suiche 'L'...e la presenza delle OnG in mare per salvare le vite umane non sono in nessun modo unfactor. ...

Nature: parlare di "pull factor" è antiscientifico Avvenire

"La ricerca e il salvataggio nella rotta del Mediterraneo centrale non induce alla migrazione”. E’ il titolo con cui Nature, la più autorevole rivista scientifica del mondo, pubblica oggi uno studio s ...Immigrazione (Politica) Attraverso l'uso di tecniche statistiche avanzatissime e del machine learning quattro ricercatori hanno incrociato migliaia di dati relativi al decennio 2011-2020 dimostrando c ...