Micovschi e l’Us Avellino si salutano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto?rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Claudiu. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... dall'Inter arriva Marrocco Sport [ 18/07/2023 ] Lecce -...giorni decisivi per chiudere nel bene o nel male la trattativa con'...nel bene o nel male la trattativa con'Avellino per avere... Agostino Rizzo, Federico Casarini, Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Mamadou Kanoute, Claudiue Mamadou Tounkara: tutti calciatori in uscita. C'è, invece, Vincenzo Plescia. In mattinata'......con il preritiro di Venticano la nuova stagione dell'Avellino. ...del gruppo domani per il ritiro abruzzese di Palena dove'... Kanoute, Franco, Illanes,, Murano, Marcone, Casarini, ...