Michael Schumacher | aggiornamento da brividi | fans a bocca aperta | cosa succede

(Di giovedì 3 agosto 2023) Bellissimo gesto per un campione come pochi nel mondo della Formula 1, fermo ormai da 10 anni per un brutto incidente Sono ormai passati 10 lunghi anni, da quando, è scomparso dalle cronache, dalle tv e dai media. Quell’incidente durante una gita in montagna, mentre praticava sci, ha fermato per troppo tempo il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sotheby's Sealed metterà all'asta dal 16 al 19 agosto 2023 un pezzo unico: si tratta della Ferrari F2001b, la monoposto con cuiha vinto il Gran Premio di Australia nel 2002. Si tratta quindi di una Ferrari di Formula 1 estremamente significativa. La monoposto è stata realizzata per disputare le prime tre ...... stesso numeri di Alain Prost, uno in meno di Juan Manuel Fangio e tre in meno die Lewis Hamilton. Il pilota tedesco ha letteralmente dominato la categoria con la Red Bull dal ...... suscitando in tanti osservatori il dubbio che possa essere associato a vere e proprie leggende della categoria comeo Ayrton Senna. Marko si coccola Verstappen I vertici Red Bull ...

Michael Schumacher, vita breve e intensa di vittorie I Una perdita dolorosa ma resta l'enorme eredità Motorzoom.it

Bellissimo gesto per un campione come pochi nel mondo della Formula 1, fermo ormai da 10 anni per un brutto incidente ...Il 16 agosto alle ore 12 verrà aperta l’asta da parte del sito Sotheby’s, fino al 19 agosto: sarà in vendita una delle monoposto guidate da Schumacher ...