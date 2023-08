“Mi hanno asportato un seno” Nina Moric choc | la confessione dopo il ricovero | “Cosa avevo”

(Di giovedì 3 agosto 2023)ha rischiato di morire e ha voluto raccontare la sua terribile esperienza. Al settimanale Oggi ha parlato della sua nuova vita: “Preferisco rigenerata. Perché dà l’idea di un processo. E perché rinascita sa di resurrezione, e io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino”, ha spiegato l’ex moglie di Fabrizio Corona e mamma di Carlos., 47 anni, è stata una famosa modella. Nel 2001 si è sposata con Fabrizio Corona, poi la nascita del figlio Carlos e nel 2007 il divorzio seguito da denunce, litigi e poi riappacificazioni. “Miabbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo”, ha detto...

... ha subito dichiarato che lo scorso maggio se l'è vista davvero brutta: Motivo per cui l'ex modella è tornata nuovamente in ospedale in codice rosso stavolta: 'Miil seno e la protesi.Miil seno e la protesi. Ora sono un'amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l'arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico.La 47enne croata racconta il suo calvario : " Miun seno e le protesi, ora sono un'amazzone ". "A maggio ho avuto un problema al seno. Un'infezione che è finita in sepsi . Sono stata ...

''Mi hanno asportato un seno e la protesi, ora sono un'amazzone'': Nina Moric racconta il suo calvario Gossip News

Nina Moric si è concessa una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha raccontato svariati aneddoti della sua vita, dai più intimi a ...Nina Moric si sente “rigenerata”. Lo confessa in una lunga intervista a Oggi. “Rinascita sa di resurrezione - spiega - E io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino”. La 47enne croata ...