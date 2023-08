(Di giovedì 3 agosto 2023) C’è tuttodel mondo nel post di auguri che Aurora Ramazzotti ha dedicato alla sorella Raffaela. Il 2 agosto la primogenita di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha compiuto 12 anni. E gli auguri più affettuosi sono arrivati via Instagram proprio dalla sorella maggiore Aurora. Che, attraverso una carrellata di immagini e parole d’affetto, ha raccontato ai follower il legame tra sorelle. Aurora Ramazzotti, l’emozione per il primo incontro del figlio Cesare col bisnonno ...

... quindi presuppongono una sorgente nell'di Dio, non bastano ... O'uomo è un figlio o è un ingegnere che batte il piedino, ...loro di quel che stanno vivendo Se una cosa ci hannogli ...... è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha, tra le tante cose, unche non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno:fraterno . È quell'che ti ...George Romero ci hache i veri zombie siamo noi, ma ... " Sono felice di unire le forze con Roundtable per portare'... Roundtable mi ha colpita con il loro duraturo e profondoper'...