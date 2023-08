Metti una sera in compagnia di Franco Battiato | stasera in tv c’è “Il coraggio di essere Franco”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ce ne fossero di compagnie come lui.unacon. Genio riconosciuto della musica italiana del secondo Novecento. Scomparso il 18 maggio 2021 dopo una lunga malattia. Per ricordarlo, Rai 3 manda in onda stain tv alle 21.20 Ildi. Documentario scritto e diretto da Angelo Bozzolini. E prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari. È la voce di Alessandro Preziosi che ci accompagna in questo viaggio alla scoperta del musicista. E dello zio. Perché attraverso i racconti della nipote Cristinaconosciamo anche la sfera più intima di ...

Stasera in tv va in onda il film documentario "Il coraggio di essere Franco". Ecco perché passare una sera in compagnia di Franco Battiato ...