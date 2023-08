Meteo | temporali e grandine in arrivo nelle prossime ore

(Di giovedì 3 agosto 2023)e possibileinnella serata di oggi, giovedì 3 agosto. L’ultimo bollettino emesso dal Centrorologico Lombardo, avvisa della “possibilità dilocalmente intensi, specie in fascia prealpino-pedemontana,ore tardo pomeridiano-serali di oggi, giovedì 3 agosto”. Rischiotra oggi e domani in Brianza e a Nord di Milano, ...

Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni ediffusi su tutta la regione, localmente anche intensi. Ancora piogge sparse possibili nelle ore notturne. FRIULI VENEZIA - GIULIA Nuvolosità ...intensi e caldo record, condizioniestreme in Asia. Dove Taiwan si sta preparando all'arrivo del tifone Khanun , forti piogge e venti a oltre 160 chilometri all'ora. Il ciclone ha già ...... a partire da oggi il Ciclone Circe investirà l'Italia da Nord a Sud portando forti, ... AllertaL'allertadurerà tre giorni: l'irruzione dovrebbe avvenire nelle prime ore della ...

Allerta meteo gialla per temporali in Liguria, è stata emessa da Arpal per la giornata di venerdì 4 agosto 2023, tra le ore 10 e le ore 18 sulle zone A, B, D ed E. Resta una bassa probabilità di ...