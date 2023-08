Meteo | previsioni di venerdì 4 agosto | col ciclone Circe rischio temporali e venti forti

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilarriva sull’Italia a portare qualche giorno di autunno nel bel mezzo dell’estate, conchecolpiranno in particolare le regioni settentrionali per poi spostarsi al Centro. Nel weekend il maltempo arriverà poi anche al Sud, con un importante calo termico, ma già la prossima settimana tornerà il caldo spinto da un antiafricano (LE).

TRENTO . Nuove precipitazioni e temperature massime in netto calo : sono queste ledegli esperti per i prossimi giorni sul territorio provinciale, che a partire da questa ...e membro di...Stando alledi Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo, nella giornata di venerdì temporali anche violenti raggiungeranno il centro. Qui non sono esclude grandinate e colpi di vento.

ALLERTA METEO: Comunicato della Protezione Civile, in arrivo Temporali, Grandine e Colpi di Vento iLMeteo.it

Il meteo degli ultimi tempi ha fatto paura. C'è la possibilità di un deterioramento delle condizioni meteo nel mese di Agosto, anche se questo ...(Adnkronos) – E' in arrivo il primo weekend di agosto che per molti significa l'inizio delle vacanze estive.