Meteo | oggi acqua alta a Venezia A Milano allerta arancione domani per rischio temporali

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il caldo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni sembra essere destinato a terminare. Ieri si sono registrate temperature sopra i 30 gradi in gran parte del Paese, con afa soprattutto in pianura e picchi fino a 39 gradi come in Sicilia. Ora le previsioni indicano il possibile arrivo di grandine e bufere di vento. Nel corso della settimana la Penisola sarà raggiunta dal maltempo con temperature più simili all'autunno che a quelle ferragostane. Un brusco calo provocato, dicono gli esperti, da un ciclone in arrivo dalla Scozia che attraverserà la Francia e le regioni alpine portando piogge intense prima al Nord, poi al Centro e nel fine settimana temperature sotto la media stagionale anche al Sud. A, intanto, già dapomeriggio ègialla perordinario. Dasarà ...