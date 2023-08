Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 3 agosto 2023

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 5126m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 5085m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio ...

Le prime avvisaglie del maltempo già oggi al nord. Circe, stando alle, riguarderà il sud Italia verso la fine della settimana. Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute: Citta' 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 . ANCONA . ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 3 agosto 2023 Al mattino cielo nuvoloso dal savonese verso est con dei rovesci che interesseranno le aree ...Non bastano leper cercare di ridurre i danni dei nubifragi alluvionali che si stanno abbattendo in molti Paesi provocando devastazioni e vittime. L'ultimo caso delestremo si è verificato in ...

Meteo: ciclone Circe al Nord, caldo resiste al Centro-Sud. Previsioni di giovedì 3 agosto Sky Tg24

Sole e temperature stabili in Sicilia per la giornata di giovedì 3 agosto. Caldo con temperature nella norma anche se da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina per massime percepite rispettivamen ...Il caldo ha le ore contate. A sostituirlo ci saranno grandine e bufere di vento. Fino a ieri si sono avute temperature sopra i 30 gradi in gran parte dell'Italia, con afa soprattutto in pianura e ...